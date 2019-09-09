سلفاكير ومشار يلتزمان بمعالجة القضايا العالقة من اتفاق السلام

جوبا/أتيم سايمون/الخليج 365

قال مسؤول بدولة جنوب السودان، الإثنين، إن رئيس البلاد سلفاكير ميارديت بحث مع زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار بالقصر الرئاسي في العاصمة جوبا كافة القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلام الموقع قبل نحو عام، ووعدا بمعالجتها.

وأوضح توت قلواك، رئيس لجنة إدارة الفترة الانتقالية بجنوب السودان، في تصريحات للصحفيين، عقب اللقاء، إن الطرفين التزما بحل المشكلات العالقة قبيل تشكيل الحكومة الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف قلواك: "نحن سعداء باللقاء الذي جمع الرئيس كير مع زعيم المعارضة ريك مشار، حيث أمن الرجلين على معالجة كافة القضايا التي تعيق تنفيذ بنود اتفاق السلام قبيل تكوين الحكومة الانتقالية".

من جانبه قال هنري أودوار، نائب رئيس المعارضة المسلحة، إن الاجتماع ناقش كافة القضايا العالقة، حيث التزم الرجلين بمعالجتها قبيل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتابع: "ناقش الاجتماع كيفية تنفيذ البنود العالقة من اتفاقية السلام، واتفاق الرئيس كير وزعيم المعارضة ريك مشار على العمل سويا من اجل تجاوزها قبيل نهاية الفترة ماقبل الانتقالية".

ولم يوضح أودوار طبيعة القضايا التي ناقشها الاجتماع والحلول المقترحة فيما يختص بمسالة حسم عدد الولايات وتنفيذ الترتيبات الأمنية في الجانب الخاص بنشر وتوزيع القوات المشتركة.

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ووصل مشار جوبا صباح الإثنين، برفقة عضو المجلس السيادي السوداني الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ (حميدتي) لمناقشة القضايا المعلقة من اتفاق السلام وتحديدا قضيتي الولايات والترتيبات الأمنية.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة في جنوب السودان، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد).

ونص الاتفاق على فترة ما قبل انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، التي تنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

لكن مرت الأشهر الثمانية دون الانتهاء من بعض تلك المهام، كالترتيبات الأمنية ومسألة عدد وحدود الولايات، لتتفق الأطراف مجددا، في مايو/ أيار الماضي، على تمديد تلك الفترة 6 أشهر إضافية، تنتهي منتصف نوفمبر المقبل.

ويتوقع أن يلتئم قريبا بجوبا اجتماع قمة مشترك بين الرئيس سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، للوصول لقرارات نهائية حول القضايا العالقة التي فشلت الأطراف في تنفيذها حتى الآن.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.