"التعاون الإسلامي" تدعو إلى تقديم مساعدات عاجلة للسودان

جدة/ الخليج 365-

دعت منظمة التعاون الإسلامي، الإثنین، الدول الأعضاء إلى تقدیم مساعدات عاجلة إلى السودان لرفع المعاناة عن المتضررین من كارثة السیول والأمطار.

وشدد الأمین العام للمنظمة، یوسف العثیمین، في بیان، على "ضرورة دعم السودان في ھذه المرحلة الحرجة في تاریخه، وخاصة بعد تشكیل الحكومة الجدیدة، بغیة تحسین الأوضاع المعیشیة الحالیة".

والخميس، أعلن رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، تشكيلة أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل/نيسان الماضي.



وأشار العثيمين إلى "وصول وفد من المنظمة وصندوق التضامن الإسلامي اليوم (الإثنين) إلى العاصمة السودانیة الخرطوم، لتقدیم حزمة من المساعدات الإنسانیة للمتضررین من كارثة السیول والأمطار".



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والخميس، أعلنت الأمم المتحدة، تضرر أكثر من 346 ألف شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في 16 ولاية سودانية (من أصل 18 ولاية).

ومنذ مطلع الشهر الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (وسط).



ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من المتوسط في التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفع.



والأحد، وزعت منظمات مجتمع مدني تركية، مساعدات إنسانية لمتضرري الأمطار والفيضانات شمالي الخرطوم.

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