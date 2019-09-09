العاهل السعودي يهاتف أمير الكويت للاطمئنان على صحته

الرياض/ الخليج 365-

قالت الرياض، الإثنين، إن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، "أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم، بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح؛ للاطمئنان على صحته خلال استكماله للفحوصات الطبية".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "اطمأن العاهل خلال الاتصال على صحة أمير الكويت (90 عاما)".

وحسب المصدر، عبّرأمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره للعاهل السعودي، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، وفق المصدر ذاته.

Advertisements

والأحد، أعلنت الكويت، أن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر، دخل إحدى المستشفيات الأمريكية، لإجراء فحوصات طبية، مشيرة إلى تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومطلع سبتمبر/أيلول الجاري، وصل أمير الكويت إلى الولايات المتحدة، في زيارة قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنها "خاصة" دون تحديد طبيعتها، قبل أن يتوجه إلى العاصمة واشنطن للقاء ترامب في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

والشهر الماضي، انتشرت شائعات حول صحة أمير البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي، اضطرت رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، للخروج للإعلام والتأكيد على تواصله مع الأمير صباح، وتمتعه بصحة جيدة.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، قال الديوان الأميري إن أمير البلاد، تعافى من "عارض صحي تعرض له، بعد فحوصات طبية تكللت نتائجها بالنجاح"، من دون تفاصيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.