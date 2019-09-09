اليمن.. لجنة إعادة الانتشار بالحديدة توصي بإنشاء مركز للعمليات المشتركة

شكري حسين/ الخليج 365

أوصت اللجنة الثلاثية لإعادة الانتشار بالحديدة، غربي اليمن، الإثنين، بإنشاء مركز للعمليات المشتركة في مقر بعثة الأمم المتحدة بالمحافظة.

جاء ذلك في بيان للجنة عقب انتهاء اجتماعها المشترك الذي استمر ليومين، وحصلت الخليج 365، على نسخة منه.

وقالت اللجنة، التي تتشكل من الحوثيين والحكومة ومراقبين أمميين، إنه تم إنشاء وتشغيل مركز العمليات المشتركة في مقر البعثة بمدينة الحديدة، بضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين، بالإضافة إلى ضباط وتنسيق من الأمم المتحدة.

وأوضح البيان، أن المركز سيعمل على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان، من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات القتال.

وأشار، إلى أنه تم إقرار نشر فرق مراقبة في 4 مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.

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كما تم مناقشة الجوانب التقنية والعملية من اقتراح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيت، بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة ومراحله، وتقديم مقترحاتهم بشأنها لاحقاً.

وخلال يومي الأحد والإثنين، عقدت اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة، اجتماعها السادس، على متن السفينة الأممية "انتركنيك دريم إم في" في عرض البحر الأحمر، وبحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين.

وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، الذي تشرف عليه لجنة أممية، أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق موقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحسب الاتفاق، كان يُفترض تنفيذ إعادة الانتشار في الموانئ والمدينة خلال 21 يوما من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما لم يحدث رغم مرور 9 أشهر على الاتفاق.

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