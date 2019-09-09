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وزير خارجة عمان يبحث في جنيف التهديدات التي تواجه المنطقة

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مسقط/ الخليج 365

بحث وزير خارجية عُمان، يوسف بن علوي، الإثنين، مع نظيرته السويسرية، باسكال بلادسويل، التهديدات التي تواجه الإقليم والمنطقة العربية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، فإن "بن علوي التقى وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية خلال زيارة رسمية إلى جنيف غير محددة المدة".

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وتناول اللقاء "طرح آليات لاحتواء الأزمات وفق قواعد القانون والمرجعيات الدولية الكفيلة بضمان أمن واستقرار المنطقة".

كما ناقشا "قضايا المنطقة والفرص المتاحة لتنسيق الجهود المشتركة للتصدي للتهديدات التي تواجه الإقليم والمنطقة العربية".

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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