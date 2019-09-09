مباحثات سعودية ألمانية قبيل قرار بشأن حظر توريد الأسلحة للمملكة

الرياض/ الخليج 365

بحثت الرياض وبرلين، الإثنين، مستجدات الأوضاع في المنطقة قبيل أيام من قرار ألماني حول مد الحظر أو إلغاؤه على مبيعات الأسلحة إلى المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الإثنين، مع السفير الألماني لدى المملكة، يورغ راناو، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وتناول اللقاء "سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها".



والعام الماضي، فرضت الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل قيودًا على مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب دورها في حرب اليمن.

وسبق أن مددت الحكومة الألمانية قرار الحظر الذي ينتهي نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

Advertisements

واليوم، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية استئناف مهمة تدريب حرس الحدود السعودي بعد تعليقها، العام الماضي، على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول أكتوبر/تشرين أول 2018.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة منذ سبتمبر/أيلول 2014.



وتتهم منظمات حقوقية دولية التحالف الذي تقوده السعودية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في اليمن خلال الحرب المستمرة منذ 2015، وهو ما ينفيه الأخير.



ومنذ مطلع 2018، تعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى، إلى الأخيرة أسلحة بقيمة 741.5 مليون يورو، وللسعودية بـ417 مليون يورو.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.