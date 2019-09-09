رينارد: لاعبو المنتخب يساعدون أي مدرب على تحقيق النتائج

الخليج - واس

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، أن مباريات الافتتاح مهمة لأي منتخب، وأن المنتخب السعودي يمتلك لاعبين مميزين يساعدون أي مدرب على تحقيق النتائج.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الأخضر باليمن، في افتتاح مشوار الأخضر في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023: “دائمًا ماتكون المباريات الافتتاحية في التصفيات لكأس العالم مهمة لأي منتخب مشارك، ويجب علينا أن نبدأ بداية قوية أمام منتخب اليمن”.

وأضاف: “لدى المنتخب السعودي لاعبين مميزين يساعدون أي مدرب على تحقيق النتائج الإيجابية، حيث يمتلكون الإمكانيات الفنية الجيدة والذكاء”.

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وحول خصمه المنتخب اليمني قال رينارد: “تابعنا منتخب اليمن في مباراته الأولى أمام سنغافورة، ولدينا معلومات مسبقة عنه، وفي كرة القدم لاتوجد هناك مباراة سهله، لذلك لابد أن نفكر فيما نقدم”.

واختتم حديثه قائلًا: “التأهل لكأس العالم هدف كبير بالنسبة لنا في الجهاز الفني، وسنعمل على تحقيق ذلك بكل ما أوتينا من قوة”.

بدوره أعرب قائد المنتخب عمر هوساوي عن سعيهم لتسجيل حضور مميز في المباراة الأولى وقال: “نسعى لتسجيل حضورنا بشكل مميز في مباراتنا الأولى في التصفيات الآسيوية التي نهدف من خلالها لتحقيق الهدف المنشود”.

وعن شارة القيادة قال عمر: “سعيد بحمل شارة القيادة بعد أن حملها لاعبون كبار خدموا الكرة السعودية، والأهم أن أسخّر خبرتي داخل وخارج الملعب بما يخدم المجموعة”.