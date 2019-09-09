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ماذا تفعل للتغلب على نوبة هبوط الضغط المفاجئ

الإثنين 9 سبتمبر 2019

هبوط الضغط المفاجئ

كتب الخليج 365

هل تتعرض للهبوط المفاجيء؟..هل تشعر بالدوخة والدوار بشكل مفاجيء عن السير؟..إذا عليك أن تتابع نسبة ضغط الدم في الجسم، لأنه هذا الأمر يعد من علامات الإصابة بالهبوط المفاجيء لضغط الدم، والذي يجب الحذر منه بشكل كبير تجنبا لحدوث أي مشاكل صحية، وعن هذا الأمر عليك قراءة الأسطر القادمة وفقا لموقع "healthline".



هناك العديد من الأسباب الغير متوقعة التي تزيد من فرص الإصابة بهبوط الضغط المفاجيء، ومنها الوقوف لفترة طويلة، الجلوس في طقس مرتفع الحرارة دون وجود تهوية جيدة، الإصابة بالأنيميا أي نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم، والتعرض للضغوط النفسية، فجميعها أسباب تزيد من فرص الإصابة بالهبوط في نسبة ضغط الدم.

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ونجد أن الأشخاص الذين يصابون بالهبوط في نسبة ضغط الدم، يشعرون في بداية الأمر بالهبوط والدوار والدوخة، وهذا الأمر يقودهم لفقدان الوعي، ولذا عند الشعور بهذا الأمر يجب عليك القيام بهذه النصائح، ومنها:

-لا تنهض سريعا ولا تقم بفعل أي حركة مع ضرورة الثبات بعض الشيء علي المقعد الذي تجلس عليه.

-قم برفع قدميك لمستوى عالي أى 90 درجة مئوية لسهولة وصول الدم للمخ.

-إذا كنت ترتدين ملابس ضيقة عليك القيام بتوسيعها.

-عليك تناول أي طعام يحتوى علي الملح، كالمخلل أو الأجبان ذات الملح العالي.