ما لا تعرفه عن أهمية الفطر للصحة

Advertisements Advertisements الإثنين 9 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 يساعد أكل الفطر بانتظام على الوقاية من مجموعة من الأمراض الشائعة مثل الضغط والسكري والقلب. ويمكن إضافة الفطر للسلطة، أو إعداد شوربة منه، أو طبخه مع خضروات أخرى وتناوله مع الأرز.

أهم فوائد الفطر: * الفطر من الأطعمة النباتية الغنية البروتين والتي تساعد على الشبع. * يحمي تناول الفطر بانتظام من سرطان البروستاتا بنسبة 17 بالمائة، وفقاً لدراسة نشرتها "إنترناشيونال جورنال أوف كانسر". * يحتوي الفطر على بروتينات تقوّي المناعة. Advertisements * أكل الفطر عامل مساعد على التخسيس لأنه غني بفيتامين "ب5" و"ب6" اللذين يقومان بدور هام في تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة. * يساعد أكل الفكر على خفض مستوى الكولسترول بالدم بفضل مادة يحتويها اسمها "إيريتادين". * إذا كنت تشكو من الأنيميا تناول المزيد من الفطر. * يساعد الفطر على الوقاية من الأورام السرطانية. * الفطر مصدر رائع لفيتامين "د" والكالسيوم، لذلك يحمي من ترقّق وهشاشة العظام. * لأن الفطر غني بالألياف يساعد وجوده ضمن الطبخة على عدم ارتفاع مستوى السكر بالدم. * يوفر الفطر الألياف وفيتامين "سي" والبوتاسيوم وهي توليفة رائعة لصحة القلب، وتنظيم ضغط الدم. Advertisements Advertisements

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