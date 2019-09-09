وقال أبو صدام عبر شاشة التلفاز "تحية خاصة من فلاحين مصر للجهود الكبيرة التي أبلاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المجال الزراعي". وأضاف أبوصدام خلال مداخلة هاتفية له، أن السيسي قام بثورة زراعية في كل المجالات الزراعية بتوقيت واحد ووقت قصير جدا. Advertisements وأوضح نقيب الفلاحين أن تعدي البعض على الأراضي الزراعية أدى لتقليص مساحة الأراضي الزراعية، ليوجه السيسي باستصلاح مليون ونصف فدان في فترة وجيزة. وأشار أبو صدام إلى أن مصر بدأت بالزراعة الحديثة ومشروع الـ100 ألف صوبه زراعية بجميع أيام العام وطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة وكميات كبيرة. وشدد على أن ذلك يتيح تصدير الكثير من المنتجات الزراعية، متما "صدرنا أكثر من 4 مليون و600 ألف طن فواكه وخضروات وباتت مصر تنعم باكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الفلاحين: مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.