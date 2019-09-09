دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع فيديو تشويقي جديد لهاتف NEX 3 المرتقب من VIVO ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة VIVO فيديو تشويقي جديد لهاتفها المقرر الإعلان عنه قريباً NEX 3، والذي ينطلق رسمياً في مؤتمر يعقد في 16 من سبتمبر.

تستعد شركة VIVO لإطلاق الجيل الثالث من هواتف NEX، واليوم يظهر هاتف Nex 3 في فيديو تشويقي يستعرض تصميم Waterfall في الشاشة الذي يأتي بدون حواف جانبية للشاشة، كما يتميز بحواف نحيفة جداً في الجزء العلوي لسماعات الأذن وأيضاً حواف نحيفة في الجزء السفلي من الشاشة.

كما يستعرض مقطع الفيديو التصميم المعدني لإطار الهاتف الذي يأتي بأزرار إفتراضية بحساسية اللمس لدعم تشغيل الهاتف والتحكم في مستوى الصوتيات، كما يأتي الهاتف بوحدة أمامية منبثقة تضم اثنان من المستشعرات لكاميرة السيلفي، أو مستشعر كاميرة مع فلاش LED.

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أيضاً أكد مقطع الفيديو على تصميم الكاميرة الخلفية في هاتف VIVO NEX 3، الذي يعد أحد إصدارات هذا العام التي تنطلق بتصميم دائري للكاميرة الخلفية، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة يأتي المستشعر الرئيسي فيها بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما يأتي اثنان من المستشعرات بدقة 13 ميجا بيكسل، أيضاً لا يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، مما يشير إلى مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

المصدر

هذا الموضوع فيديو تشويقي جديد لهاتف NEX 3 المرتقب من VIVO ظهر على التقنية بلا حدود.