شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يتسلم رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رسالة خطية من رئيس غينيا بيساو خوسيه ماريو فاز. وذكرت الإذاعة الموريتانية، أن الرسالة قام بتسليمها برجس آنتوني بدرو المبعوث الخاص لرئيس غينيا بيساو. Advertisements وقال بدرو - في تصريحات صحفية عقب اللقاء - "إن هذه الرسالة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين موريتانيا وغينيا بيساو في كافة المجالات".

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