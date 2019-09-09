شكرا لقرائتكم خبر عن "بوجدانوف" يطالب بضرورة إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسى، أن إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية يجب أن يكون فى سبتمبر الجارى.

وقال بوجدانوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "ننطلق من أن تشكيل اللجنة الدستورية يجب أن ينجز هذا الشهر، ويجب تحديد موعد إطلاق عملها".

وأشار نائب الوزير الروسى إلى أن موسكو أجرت اتصالين هاتفيين مع وزيرى الخارجية السعودى والتركى، وكانت هذه المسألة من بين المواضيع التي تم بحثها.

Advertisements

يذكر أن تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد فى سوريا، تضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدنى، تقرر خلال مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشي فى يناير 2018

وأعلن المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى نهاية الشهر الماضى، أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية قد يتم قبل 24 سبتمبر الجارى.