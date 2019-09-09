شكرا لقرائتكم خبر عن "بوجدانوف" يطالب بضرورة إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسى، أن إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية يجب أن يكون فى سبتمبر الجارى.
وقال بوجدانوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "ننطلق من أن تشكيل اللجنة الدستورية يجب أن ينجز هذا الشهر، ويجب تحديد موعد إطلاق عملها".
وأشار نائب الوزير الروسى إلى أن موسكو أجرت اتصالين هاتفيين مع وزيرى الخارجية السعودى والتركى، وكانت هذه المسألة من بين المواضيع التي تم بحثها.
يذكر أن تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد فى سوريا، تضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدنى، تقرر خلال مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشي فى يناير 2018
وأعلن المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى نهاية الشهر الماضى، أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية قد يتم قبل 24 سبتمبر الجارى.
كانت هذه تفاصيل خبر "بوجدانوف" يطالب بضرورة إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية الشهر الجارى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.