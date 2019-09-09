شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش السودانى يبحث مع وفد صينى تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة بالقوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، مع وفد صيني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون العسكري.

وذكر بيان للإعلام العسكري بالسودان أن رئيس الأركان المشتركة امتدح عمق ومتانة العلاقة الأزلية بين السودان والصين، مؤكدا الحرص على تطويرها خاصة في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل التجارب والخبرات.

ومن جانبه، أشار الوفد إلى أواصر الصداقة والعلاقات بين البلدين والشعبين والتي تمثل منصة لانطلاق العلاقات إلي آفاق أرحب.