الان تتابع “الاتصالات” تعلن إطلاق قوافل المستقبل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 42 دقيقة - 8:45 م, 9 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أعنلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إطلاق قوافل المستقبل، والتي تتيح استكشاف التقنيات الناشئة وتحويل الأفكار إلى نماذج حقيقية. وقالت الوزارة في تغريدة على “تويتر”، إن ذلك يأتي مواكبة للثورة الصناعية الرابعة، وضمن مبادرة thinktech2030 بالشراكة مع برنامج تطوير_الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبدعم من برنامج التحول الوطني نسعد بإطلاق قوافل المستقبل، والتي تتيح استكشاف التقنيات الناشئة وتحويل الأفكار إلى نماذج حقيقية.

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