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قائمة يهواتف آيفون لن تحصل على تحديث آبل الجديد والسبب

الإثنين 9 سبتمبر 2019

آيفون

كتب الخليج 365

ستعد شركة أبل لطرح iOS 13 وهوأحدث نظام تشغيل لهواتف أيفون وأجهزة الأيباد، حيث يشتمل التحديث، على مجموعة كبيرة من المزايا الجديدة، بما فى ذلك الوضع الداكن وأدوات جديدة لتعديل الصور والفيديو وتجربة خرائط مثل Google Street View، بحسب موقع ميرور البريطانى.

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لكن رغم ذلك، لن يحصل جميع مستخدمى iPhone وiPad على التحديث، حتى لو كانوا قادرين على دعم نظام التشغيل iOS 12 الحالي، حيث أكدت شركة أبل أن نظام التشغيل iOS 13 سيكون متاحًا لأجهزة أيفون بداية من iPhone 6s والإصدارات الأحدث، مما يعنى أن جهاز iPhone 6 و 6 Plus، الذى تم إصداره لأول مرة فى عام 2014، سيبقى على الإصدار الحالي.

كذلك فإذا كان لديك هاتف أقدم، مثل iPhone 5s أو 5c، فستفقد التحديث أيضًا، وكان البعض يخشون أن iPhone SE، الذى تم إصداره فى عام 2016، يمكن استبعاده أيضًا من التحديث، لكن أبل أكدت أنه سيحصل على iOS 13.

وبالنسبة لأجهزةiPad، لن تحصل أى من الطرز الحالية على تحديث iOS 13، وبدلاً من ذلك على تحديث iPadOS الذى تم الإعلان عنه مؤخرًا، والذى سيتم إصداره فى نفس الوقت ويتضمن العديد من الميزات نفسها، وسيكون iPadOS متاحًا لأجهزة iPad Air 2 والإصدارات الأحدث، وجميع طرز iPad Pro، و iPad 5th و الجيل الأحدث، و iPad mini 4 والإصدارات الأحدث.

وهذا يعنى أن جهاز iPad Air 2013 لن يفوته التحديث، إلى جانب الجيلين الثالث والثانى من iPad Mini، وكل iPod Touch قبل إصدار أبل فى وقت سابق من هذا العام.