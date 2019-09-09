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توجيه جديد من السيسي بشأن خطة الإصلاح الإداري

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وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فقد وجه السيسي، بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية المتميزة، وذلك وفقا لتصريحات السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

© REUTERS / Vasily Fedosenko

وأضاف راضي أن السيسي وجه أيضا بأن يكون انتقال الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة نقلة نوعية لمستقبل الاداء الحكومي الحديث".

وجاءت توجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي أكد اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل.

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