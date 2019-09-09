- 1/2
- 2/2
وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فقد وجه السيسي، بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية المتميزة، وذلك وفقا لتصريحات السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
© REUTERS / Vasily Fedosenko
وجاءت توجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي أكد اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيه جديد من السيسي بشأن خطة الإصلاح الإداري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.