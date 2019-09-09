العاهل السعودي يتمنى الشفاء لأمير الكويت

وبحسب وكالة "واس" للأنباء أعرب الملك سلمان، خلال الاتصال، عن تمنياته لأمير الكويت بالصحة والعافية.

وعبر أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم أمس الأحد، تأجيل لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نقله إلى أحد المستشفيات في الولايات المتحدة، لإجراء الفحوصات الطبية.