حقوقي يمني: الأطراف المحركة للحرب ستتخلص من أدواتها على الأرض

أوضح رائد الجحافي، عضو منظمة العفو الدولية في اليمن، بتصريح لـ"سبوتنيك"، أن الأطراف الخارجية المحركة للأوضاع في اليمن ستضطر في وقت ما إلى التخلص من الأدوات، التي باتت تمثل مشكلة وعقبة في الحسم أو حتى الخروج من الحرب.

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وتسآءل عضو منظمة العفو الدولية "هل آن الأوان لتلك الدول الخارجية، التي أرادت الحرب وفشلت في تحقيق أهدافها، أن تبدأ في التخلص من تلك الأدوات، حتى تتمكن من الخروج من مأزق هذه الحرب، ولو بتكلفة أقل من التكلفة الباهضة الثمن، التي ستدفعها في حال الابقاء على تلك الأدوات، التي أضحت مجرد مشكلة أمامها، وأصبح استمرارها مع مضي الزمن عبارة عن جبهة تستنزف تلك الدول دون جدوى".

وتابع الجحافي "أضحت تلك الأدوات الموجودة على الأرض، عقبة أمام تلك الدول، التي قد ترغب من حين إلى آخر في تغيير استراتيجيتها وسياستها في التعاطي مع الحرب على ضوء المستجدات والأحداث، التي تطرأ على مشهد المعركة لاحقا".

واستطرد: "من المحتمل ظهور قوى مناهضة لتلك القوى الموجودة على الأرض".

ولفت الحقوقي اليمني إلى ما آل إليه مصير الرئيس السابق على عبد الله صالح، الذي تم التخلص منه بطريقة لا يزال الكثير يجهلون تفاصيلها الحقيقية، على حد وصفه.

وتابع: "وكذا ما يعيشه حزب الإصلاح اليوم من معارك مع التحالف نفسه في ظل أمنيات الحزب الاقتراب من عدو الأمس "الحوثيين" لمواجهة التحالف خوفا من انهيار ما يسمى بوحدة اليمن ولمواجهة طارق عفاش والقوى التي تدعمها أبوظبي بشكل علني".

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وأوضح: "ستكشف الأيام القادمة المزيد من الحقائق، وكلما طال أمد الحرب كلما صارت الحقيقة أكثر وضوح من السابق".

ولفت عضو منظمة العفو الدولية، إلى أن رهانات الأطراف الداخلية والخارجية قد أخفقت جميعها في حساباتها، والجميع يحاول تغيير استراتيجيته التي لا بد أن تتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في البداية.

وتابع: "لذلك سيضطر هذا أو ذاك الطرف إلى محاولة تغيير خطوط سياسته، إما لإنقاذ حاضره وضمان وجوده وفق المتغيرات المستقبلية، التي ستظهر بعض عناوينها إن لم تكن قد ظهرت بوضوح خصوصا في السنة الأخيرة لعمر الحرب الجارية".

وأكدت كل من السعودية والإمارات في بيان مشترك لهما، أمس الأحد، على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية في جنوب اليمن.

ورحبت الدولتان، باستجابة الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة الحوار، التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني.