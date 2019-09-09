الملك سلمان يطمئن على صحة أمير الكويت









اسماء السيد - "الخليج 365" من جدة: اتصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الاثنين هاتفيا بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإطمئنّ على صحته بعد اجراءه لفحوصات طبية في الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (وس): "أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود‏ اتصالاً هاتفياً اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته خلال استكماله للفحوصات الطبية".

واطمأن "الملك سلمان خلال الاتصال على صحة أمير الكويت، داعياً الله سبحانه أن يمتع سموه بالصحة".

وقد عبر أمير دولة الكويت من جهته "عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية"، بحسب (واس).

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والأحد، قالت وكالة الأنباء الكويتية الشيخ صباح الأحمد الصباح (90 عاما) دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية الأمر الذي دعا إلى تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والذي كان مقررا هذا الأسبوع في واشنطن.

وكان من المقرر أن يجتمع الشيخ صباح الأحمد الصباح مع ترامب يوم الخميس . ويحكم الشيخ صباح الأحمد الكويت منذ عام 2006 ويدير سياستها الخارجية منذ أكثر من 50 عاما.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن مسؤول كبير في مكتب الأمير إن الاجتماع بين أمير البلاد والرئيس الأميركي سيعقد في موعد لاحق. كانت الوكالة قالت الشهر الماضي إن الشيخ صباح الأحمد في حالة صحية جيدة بعد أن تعرض لانتكاسة صحية لم يتم الكشف عنها.

وعقد أمير الكويت اجتماعات علنية مع أعضاء من مجلس وزرائه في الكويت قبل سفره إلى الولايات المتحدة.