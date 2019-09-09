دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خدمة سبوتيفاي تدعم الآن مشاركة الموسيقى عبر سناب شات

مع بداية الشهر الحالي، أعلنت سبوتيفاي “Spotify” عن التكامل مع ستوري فيسبوك، وذلك على غرار الميزة التي تُتيح للمستخدم مشاركة الموسيقى مع قصص إنستجرام من سبوتيفاي مباشرة.

واستكمالًا في دعم المزيد من المنصات الاجتماعية، أعلنت سبوتيفاي اليوم عن إمكانية الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك والبودكاست باستخدام سناب شات.

وذلك إما يكون عبر المشاركة المباشرة على سناب شات، أو المشاركة إلى ما تستمتع إليه عبر ستوري سناب.

وفي هذا السياق أشارت سبوتيفاي:

“كجزء من عملية تكامل جديدة، سيتمكن جميع مستخدمي سبوتيفاي والذين لديهم تطبيق سناب شات من مشاركة المقطوعات المفضلة وقوائم التشغيل والألبومات والبودكاست الخاصة بهم مباشرةً في سناب لمشاركتها مع الأصدقاء أو النشر على قصصهم”.

أما فيما يخص إمكانية الاستخدام فهي على النحو التالي:

انقر على قائمة “المشاركة” أثناء الاستماع إلى أي أغنية أو ألبوم أو بودكاست.

بعد ذلك حدد سناب شات من القائمة المندسلة.

هنا سيفتح التطبيق سناب جديد مع تضمين صورة الألبوم بالكامل.

وأخيرًا، يمكن للشخص التحرير و وإرسال المقطع سواء إلى الأصدقاء أو تضمينه في قصّة.

وفي حالة أرسل إليك أحد الأصدقاء سناب يتضمّن أغنية أو قائمة تشغيل أو ملف تعريف فنان أو تسجيل صوتي مدمج، فيمكنك بدء البث ببضع خطوات سريعة:

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أولًا، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة.

ومن ثم اضغط على بطاقة السياق مع معلومات الأغنية أو الفنان أو قائمة التشغيل أو البودكاست.

أخيرًا، سوف يتم فتح المقطع مع سبوتيفي.

في الختام، أشارت سبوتيفاي بأن هذا الدعم سيصل لجميع مستخدمي أندرويد و iOS خلال الأيام القليلة الماضية، على أن يكون كلا التطبقين مثبتين على هاتفك.

المصدر:

Spotify

التدوينة خدمة سبوتيفاي تدعم الآن مشاركة الموسيقى عبر سناب شات ظهرت أولاً على عالم التقنية.