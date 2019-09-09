هذا الموضوع مساعد جوجل يأتي بقدرة على إدارة ومعالجة المكالمات قيد الإنتظار في هواتف Pixel 4 ظهر على التقنية بلا حدود.
تخطط شركة جوجل لإضافة ترقية جديدة لمساعدها الإفتراضي قريباً، حيث أكدت أحدث التسريبات اليوم على أن مساعد جوجل يأتي بقدرة على إدارة ومعالجة المكالمات قيد الإنتظار في هواتف Pixel 4.
في تسريبات جاءت على موقع 9to5Google عبر أحد مصادر جوجل، أشير إلى أن مساعد جوجل الإفتراضي سيكون له القدرة على إدارة المكالمات على هواتف Pixel 4، وإعادة المستخدم للمكالمة الجارية عند تلقي الرد من الطرف الأخر.
ومن المقرر أن يبدأ عمل مساعد جوجل الإفتراضي عند نقر المستخدم على زر تتخطى من خلاله موسيقى الإنتظار ليتم إعادة المستخدم إلى المكالمة الجارية عند إنتهاء فترة الإنتظار وإستجابة أحد ممثلي العملاء بالفعل.
من جانب أخر لم تؤكد التسريبات على خطط جوجل لجلب هذه الميزة لإصدارات أخرى من هواتف الأندوريد، إلا أن التوقعات تشير إلى أن جوجل تجلب مميزات أكثر في مساعدها الإفتراضي مع تحسينات أكثر في تقنية الذكاء الإصطناعي لهواتف الأندوريد لاحقاً.
المصدر
هذا الموضوع مساعد جوجل يأتي بقدرة على إدارة ومعالجة المكالمات قيد الإنتظار في هواتف Pixel 4 ظهر على التقنية بلا حدود.
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