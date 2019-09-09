شكرا لقرائتكم خبر عن "تونس" تسجل مخالفات لكل مرشحى الرئاسة فى الدعاية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنيس الجربوعى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إنه تم تسجيل خلال الأسبوع الأول من انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية 412 مخالفة، وهى مخالفات شملت كل المرشحين للرئاسية، وفق تصريح عضو الهيئة أنيس الجربوعى لموقع "موزاييك" التونسى.

وأشار الجربوعى، إلى أن هيئة الانتخابات ستصدر بعد الانتخابات الرئاسية تقريرًا مفصلًا عن كل المخالفات والتجاوزات التى قام بها كل مترشح بمختلف جهات البلاد.

وأكد عضو هيئة الانتخابات فى تصريح "لموزاييك"، أن آخر طائرة تحمل المواد الانتخابية تصل اليوم إلى إحدى الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن جميع المواد الانتخابية بما فيها أوراق الانتخابات تم إيصالها إلى كل ولايات الجمهورية تحت حماية الجيش الوطنى.