شكرا لقرائتكم خبر عن مالك إبل: أسعار الهجن زادت 70% بعد سباق ولى العهد بالطائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع ملاك الهجن فى المملكة العربية السعودية آلاف الكيلو مترات للمشاركة فى مهرجان ولى العهد لسباق الهجن العربية فى مدينة الطائف، والهدف تحقيق الهجن التى يدفعون بها للمنافسات للحصول على مراكز أولى.

"ناصر محمد أبو صالح المرى" أحد أصحاب الهجن التى حققت مركزًا أول فى الأشواط والذى خاض تجربة قطع مسافات بعيدة من أجل المشاركة حتى نال نصيب الفوز فى الأشواط التى خصصت للهجن من فئة "القعدان".

روى "ناصر المرى" لـ"الخليج 365"، تجربته مع المشاركة بقوله، إنه وصل لميدان السباق فى مدينة الطائف قاطعا مسافة 1600 كيلو متر قادما من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنه وكافة ملاك الهجن قطعوا المسافات البعيدة، ويستعدون للمشاركة قبل عام من انطلاقتها لأنها تمثل لهم أهمية فى تميزهم ونجوميتهم بين الملاك للإبل فى المملكة حال تحقيق احد الهجن التى يملكها مركز أول فى السباق.

وأضاف أنه سعيد وفخور بأن مشاركته لم تذهب أدراج الرياح حيث حصل أحد جماله "الفارس" على مركز أول وهو من الهجن الذى اختارها من بين ما يملكه وأعده لهذه المهمة بشكل جيد، وتم اختياره فى أكثر من ميدان وحقق مراكز أولى وسجل إنجازات كثيرة.

وأشار إلى أن المشاركة فى سباق ولى العهد بالنسبة لهم تستوجب تحضيرات أهمها حضورهم بقوافل الهجن المشاركة لموقع السباق قبلها بأربعة شهور، وخلال هذه الفترة تخضع لتدريبات وإعداد حتى تصبح مهيئة بشكل تام لأجواء السباق وإعتادت على البيئة والأجواء فى هذه المنطقة مشيرا إلى ان حصد الجوائز ليس بالأمر الصعب ويستلزم جهدا وصبرا وبذل الكثير.

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وأضاف أنهم من أجل توثيق المشاركة يقومون بالتسجيل للهجن المشاركين بها قبل موعد انطلاق فعاليات السباق بأسبوع، ويتم تحديد الشوط المراد المشاركة فيه وفقا لسن كل مطية ومن ثم تراجع لجنة التشبيه والتسنين البيانات وتعطى الموافقة بدخول السباق.

وحول أثر إقامة سباق ولى العهد على ملاك الإبل قال إنه حقق أهم هدف لهم كملاك وهو تحريك أسعار الهجن بنسبة متقدمة تراوحت بين 70 إلى 80‎%‎.

وأضاف أن هذه الميزة يعتبرونها إضافة أنعشت سوق الهجن وشجعت على امتلاك المزيد من الهجن الأصيلة والإبل المنتجة لها، كما أتاحت فرصة التعارف بين ملاك الإبل من كافة دول الخليج والدول العربية وفى كل هذا رواج لحركة البيع والشراء.

يذكر أن مهرجان ولى العهد للهجن يشهد انطلاقة المرحلة الثالثة والأخيرة من فعالياته وأعلن الاتحاد السعودى للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد في نسخته الثانية، أن المنافسات تستمر لمدة 7 أيام متواصلة، على فترتين صباحية تبدأ الساعة السادسة صباحاً، وفترة مسائية تبدأ من الساعة (3:30) عصراً، مشيرةً إلى أن الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن تتضمن تنفيذ (173) شوطاً (بكار – قعدان) مخصصة لفئات (الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول).

وشهدت منافسات مهرجان ولي العهد للهجن منذ انطلاقتها مشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية للمنافسة على جوائزه التي بلغت (52) مليون ريال وهداياً عينية، تنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية التي تضمنت تنفيذ (439) شوطا موزعة على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطًا مخصصة لجميع الفئات العمرية، والمرحلة الثانية لأشواط الماراثون والإنتاج والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطًا، وتأتي الأشواط الختامية في المرحلة الثالثة والأخيرة بـ 173 شوطًا.

والمهرجان يصنف الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة جوائزه التي بلغت 52 مليون ريال وعدد (439) شوطاً تنافس فيها أكثر من 11 ألف مطية، وسط مشاركة كبيرة من دول الخليج والدول العربية والدولية.