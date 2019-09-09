شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبو ظبى تحذر من مواقع نصب إلكترونية تشبه مؤسسات حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شرطة أبو ظبى، من مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة، متضمنة رسائل نصية صغيرة، تحاكى مؤسسات حكومية وتتصيد الجمهور، وتقدم له إغراءات وهمية بمميزات للتعاون مع جهات حكومية عبر مواقعها الإلكترونية.

كما نبهت من وجود روابط، تطلب من المتصفح دفع مبالغ مالية كغرامة لقيامه بتصفح مواقع غير لائقة بشعار شرطة أبو ظبى فى موقع وهمى.

وحثت أفراد المجتمع، إلى تجنب الإفصاح بتاتا عن بياناتهم البنكية السرية، وحتى للجهات التى يمتلكون فيها أرصدة مصرفية أو التى تقوم بإصدار البطاقات الائتمانية، والتى يمنع تقدمها بمثل هذا المتطلبات غير القانونية.

Advertisements

وحذرت من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم بعد الحصول على المعلومات المتعلقة بحساباتهم البنكية وإعادة استخدام تلك البيانات من جديد، مما يتيح عمليات سحب الأرصدة المالية.

ودعت شرطة أبو ظبى، إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الجهات المعنية، وتحذيراتها المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية وسرعة الإبلاغ عنها فى حال وقوع الضرر، للتمكن من تعقب تلك الجرائم والتصدى لها، لا سيما وأن بعض تلك المواقع المضللة يتم إنشاؤها لفترات قصيرة للغاية، حيث تختفى بمجرد سلب أموال الضحايا.

وطالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة، التى تحتوى على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، و عدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.