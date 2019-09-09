وزير خارجية تونس يبحث في الأردن التطورات الإقليمية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أجرى وزير خارجية تونس، خميس الجهيناوي، الإثنين، مباحثات في الأردن، تناولت التطورات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية.

جاء ذلك ضمن زيارة رسمية غير محددة المدة، يجريها الجهيناوي، للعاصمة عمان.

وعقد الوزير التونسي سلسلة لقاءات منفصلة، شملت عاهل الأردن الملك عبد الله، ونظيره أيمن الصفدي، ورئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عاطف الطراونة.

ووفق بيان للديوان الملكي، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أكد العاهل الأردني، خلال لقائه الجهيناوي، اعتزازه بالعلاقات "الأخوية والتاريخية بين الأردن وتونس، والحرص على توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية".

Advertisements

وحسب البيان، جرى التأكيد على "مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الإقليمية".

بينما بحث وزير خارجية تونس مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، "تطوير العلاقات وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل أوسع وتنسيقا أكثر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ووفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ركز الوزيران على زيادة التعاون الدفاعي والاقتصادي والتجاري بين البلدين".

وفي لقاء رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الوزير التونسي قوله: "الأردن وتونس يرتبطان بعلاقات وثيقة، فالتحديات المحيطة ما زالت تشكل عبئاً على كلا البلدين، ولا بد من توحيد الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية".

فيما لم يذكر أي من البيانات موعد وصول الجهيناوي للمملكة ومدة زيارته لها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.