إصابة فلسطيني بجروح خطيرة إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

أيسر العيس/ الخليج 365



أصيب فلسطيني بجروح خطيرة، الإثنين، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان وصل الخليج 365 نسخة عنه، أن "إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر والبطن وصلت مجمع فلسطين الطبي من البيرة، وتم إدخالها لغرفة العمليات".



واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، قرب مستوطنة بيت أيل، شمالي البيرة، عقب مسيرة منددة باستشهاد معتقل فلسطيني، الأحد، في سجون إسرائيل، وفق شهود عيان.

وفي وقت سابق اليوم أفاد شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مسيرة نظمها طلبة جامعة بيرزيت (غير حكومية)، احتجاجا على استشهاد المعتقل بسام السايح (47 عاما).

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وأضاف الشهود، أن الجيش أغلق حاجز بيت أيل، المقام على مدخل مدينتي رام الله والبيرة، ومنع المركبات من المرور.



بدورهم، رشق الشبان القوات بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.



واستشهد، الأحد، المعتقل السايح في مستشفى "آساف هاروفيه" الإسرائيلي.



وكان السايح (47 عاما) يعاني من أمراض سرطان العظام، وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، وقصور بعضلة القلب يصل لـ80%، والتهاب حاد ومزمن بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.