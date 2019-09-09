فصيلان فلسطينيان يُدينان سماح "العليا" الإسرائيلية باحتجاز جثامين "الشهداء"

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

أدان فصيلان فلسطينيان، الإثنين، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، باستمرار احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين.

واعتبرت حركة "حماس"، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (يسار)، في بيانيْن منفصليْن، وصل "الخليج 365" نسخة منهما، ذلك القرار انتهاكا صارخا لكل القوانين الإنسانية.

وقال المتحدث باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في تصريح وصل وكالة الخليج 365، نسخة منه:" قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء عنصري وانتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية".

وأضاف القانوع إن "القرار لن يغير من وتيرة نضال الشعب والتفافه حول مقاومة الاحتلال الصهيوني ولن ينال من عزيمة عوائل الشهداء وإرادة الشباب الثائر في الضفة".

من جانبها، اعتبرت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، قرار المحكمة بمثابة تحويل قضايا الشهداء الفلسطينيين، إلى مادة "تفاوضية وأداة ضغط بيد قائد قوات الاحتلال في الضفة".

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وقالت في بيانها:" إن هذا القرار انتهاك للقوانين الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان التي شرعتها الأمم المتحدة".

ودعت قيادة السلطة الفلسطينية، إلى "نقل ملف جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى مجلس الأمن، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية"، وذلك من أجل الضغط على إسرائيل لـ"الانصياع للقوانين الإنسانية".

والإثنين، أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، الضوء الأخضر، للسلطات، باستمرار احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين.

ويطالب فلسطينيون بإفراج إسرائيل عن جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين، الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال ما تقول إسرائيل إنه "تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية".

وكثيرا ما تحتجز السلطات الإسرائيلية، جثامين الشهداء الفلسطينيين بعد قتلهم، وتبقيهم في ثلاجات خاصة.

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