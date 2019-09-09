وزارة الإعلام تطلق “جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني”

الخليج - واس

أعلنت وزارة الإعلام عن إطلاق جائزة سنوية تكريمية لأفضل الأعمال الإبداعية المشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89؛ تحت مسمى “جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني2019”.

وتهدف الجائزة لزيادة تفاعل الأفراد والمؤسسات مع مناسبة الاحتفال باليوم الوطني، وإثرائه من خلال المشاركات الإعلامية الإبداعية، وإبراز دور الإعلامين والمبدعين خلال المناسبة، وتسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإعلامية، التي قدمتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بهذه المناسبة الغالية.

كما تهدف الجائزة إلى تشجيع الأعمال المتميزة، وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعاته لإظهار أعمالهم الإبداعية التي تحتفي باليوم الوطني الـ 89 , ومن المقرر أن يتم تكريم أفضل المشاركات، بعد تحكيمها من قبل لجنة من خبراء ومتخصصين في فروع الجائزة العشرة.

وتشمل فروع “جائزة التَميُّز الإعلامي لليوم الوطني”؛ أفضل مبادرة إعلامية من جهة حكومية، وأفضل فيديو من القطاع الخاص، وأفضل منتج تلفزيوني، وأفضل منتج إذاعي، وأفضل أغنية وطنية، وأفضل قصيدة وطنية، وأفضل صورة، وأفضل تغطية صحفية، وأفضل مادة إبداعية في الإعلام الجديد للأفراد، وأفضل مقال صحفي، وذلك في إطار الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني.

وتبدأ الجهة المنظمة تلقي المشاركات والترشيحات الخاصة بالجائزة بداية من اليوم حتى يوم 24 من سبتمبر الجاري عبر المنصة الرقمية المخصصة للجائزة”awards.media.gov.sa”، حيث يحق للهيئات الاعتبارية والأفراد والشخصيات ترشيح الأعمال التي يرون أهليتها للفوز بالجائزة.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائز الأول في كل فرع من فروع الجائزة، في حفل تنظمه وزارة الإعلام يتم تحديد موعده في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري، يتم فيه تكريم الفائزين.