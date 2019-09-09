الولايات المتحدة تسجل 7 حالات إصابة جديدة بالحصبة

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الإثنين 9 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements متابعات_الخليج 365

ذكر مسؤولو صحة، الإثنين، أن الولايات المتحدة سجلت 7 حالات إصابة جديدة بالحصبة، الأسبوع الماضي.



وارتفعت بذلك الحالات المسجلة منذ بداية العام الجاري إلى 1241، وذلك في أسوأ تفش للمرض منذ عام 1992.

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها حتى 5 سبتمبر/أيلول سجلت حالات إصابة بالمرض شديد العدوى، الذي قد يؤدي إلى الوفاة في 31 ولاية.