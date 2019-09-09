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© REUTERS / Ahmed Jadallah
لكن بدلا من التوجه مباشرة صوب طرح عام أولي في سوق أسهم عالمية، تنوي الشركة القيام بإدراج تدريجي محلي أولا، وفقا لما قالته مصادر مطلعة، حسب ما تقوله "رويترز".
ونقلت الوكالة عن مصدر قالت إنه على دراية بالمرحلة الأولى من الإدراج المزمع، قوله إن "التفكير الحالي هو إدراج واحد بالمئة هذا العام، ومثلها العام القادم. سيكون امتصاص هذا أسهل على سوق الأسهم".
وأضاف المصدر "كلما كانت السيولة المستهدفة أصغر، كان الطرح المحلي أسهل وأقرب"، مضيفا أن الإدراج سيكون مفتوحا للمستثمرين الأجانب المؤهلين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: السعودية تخطط لإدراج أرامكو في السوق المحلية تدريجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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