قرار سعودي جديد بشأن العمرة

قال وزير الحج والعمرة بحسب الصحيفة إن القرار "يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030"، بحسب صحيفة "المناطق" السعودية.

​وأشار إلى أن هذا القرار يأتي "وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان".

وشكر الوزير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، بمناسبة هذا القرار.

وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 مليون معتمر، حسب بيانات وزارة الحج، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى زيادة عدد المعتمرين سنويا إلى 15 مليونا مع حلول 2022، و30 مليونا في 2030، بحسب تصريحات سابقة لعبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة.

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ووصلت الأسبوع الماضي أول رحلة للمعتمرين في العام الهجري الجديد إلى المملكة العربية السعودية.

​وقالت الوكالة، إن أول رحلة للمعتمرين، وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قادمة من ماليزيا، أمس الأحد، مشيرة إلى أن ذلك في أول يوم لموسم عمرة 1441، الذي أعلنت وزارة الحج والعمرة استراتيجيتها حياله لهذا الموسم خلال انعقاد ملتقى ومعرض العمرة، الأسبوع الماضي.

ولفتت الوكالة إلى قول وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز بن عبدالرحيم وزّان: "الخدمات الإلكترونية النوعية التي تقدمها الوزارة أسهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالتكامل مع وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني"، بينما هيأت الوزارة للمعتمرين الاطلاع على حزم الخدمات التي يحتاجها المعتمر والتعاقد مع مقدم الخدمة مباشرة وتوثيق التعاقدات.