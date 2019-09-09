ليبيا تستعد لإطلاق النسخة الثانية لمهرجان التذوق في مدينة بنغازي

بنغازي– سبوتنيك. قالت رئيسة المهرجان، مي محمد بوشناف، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "مدينة بنغازي تستعد لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان التذوق الدولي كشاهد ودليل على استقرار الأوضاع في ليبيا وبخاصة في بنغازي التي تنعم بالأمن والاستقرار بعدما فرض الجيش الوطني كامل سيطرته على الشرق الليبي".
ولفتت بوشناف إلى أن المهرجان يقام بمشاركة أكبر طهاة العالم العربي، ومنهم الشيف شربيني الذي يتمتع بجماهيرية واسعة بين الذواقة في ليبيا، كما يمثل المهرجان فرصة لتعريف الجمهور بإبداعات الشباب الليبي في مجالات صناعة أجهزة المطابخ وأدواتها، وفي التعريف بالطعام الليبي التقليدي.
وتابعت: "مهرجان التذوق متنوع تشارك فيه عدة شركان ليبية كبيرة وشركات أجنبية منها شركة أميركية ومطعم هندي ومطعم تركي وشركات تستورد المنتجات الغذائية الأجنبية مثل الصناعات الألمانية وتايلاندية وسويسرية وهذه المنتجات دخلت للسوق الليبي وتفتح الباب للزبائن ليتعرف على ما هو جديد بالسوق وايضاً يسمح لهذه الشركات أو المشاركين أن يقوموا بترويج هذه المنتجات الجديدة، ويستهدف المهرجان بشكل أساسي مشاركة القطاعات التالية، شركات المطاعم، والعصائر الطبيعية، والحلويات والشوكولاتة، وموردي القهوة والشاي، وتجار المكسرات وشركات المواد الغذائية".
كما لفتت بوشناف إلى أن مهرجان التذوق يوفر، في نسخته الثانية، مناطق لألعاب الأطفال وإجراء منافسات وألعاب للكبار تتعلق بتذوق الأطعمة وبإعدادها، إلى جانب تذوق مختلف ألوان الطعام من جميع البلدان المشاركة بالمجان.
كان مهرجان التذوق في بنغازي أقيم للمرة الأولى أوائل تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، ويأمل القائمون على المهرجان إقامته في مدن ليبية أخرى.
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