حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة في المغرب تبلغ 17 قتيلا

نواكشوط - سبوتنيك. وأوضح البيان أنه قد تم العثور على 8 ضحايا لحادث انقلاب الحافلة الذي وقع أمس، ليبلغ عدد ضحايا الحادث 17 شخصاً.

كانت السلطات المحلية بولاية درعة تافيلالت أعلنت، في بيان أمس الأحد، أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم بحادث انقلاب الحافلة جراء السيول التي شهدتها قنطرة واد بإقليم الرشيدية، فيما تم إنقاذ 29 آخرين".

ولفت البيان إلى أن هناك عددا من الركاب اعتبروا في عداد المفقودين، وأن البحث جار عنهم.

وسجلت مناطق مختلفة في المغرب تساقط كثيف للمطر تسببت في وقوع فيضانات.

وكان 7 أشخاص قد لقوا مصرعهم في مدينة تارودانت جنوبي المغرب أواخر الشهر الماضي جراء فيضانات ضربت منطقة إيمي نتيارت.