نائب أردني يشكر الأسد بعد الإفراج عن 5 أردنيين

قال النائب طارق خوري إن السلطات السورية أفرجت بمكرمة من الرئيس السوري بشار الأسد عن 5 أردنيين.
وبين خوري أن الأردنيين المفرج عنهم هم فراس سميح نايف صلاح، عبدالله رياض محمود المغربي، عمير مراد زاعور الشرفات، محمد فوزي يوسف جمعة، نجيب عبد المجيد عيسى سويطي، كما نقل موقع "خبرني" الأردني.
وشكر خوري الرئيس السوري قائلا إنه خصه بالدعوة لزيارة دمشق للإشراف على استلامهم وإعادتهم إلى الأردن.
كما شكر خوري رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة والحكومة الأردنية على التنسيق.
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