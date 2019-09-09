تونس... حوار تلفزيوني من السجن مع مرشح للانتخابات الرئاسية

قال عضو الهيئة، أنيس الجربوعي، في تصريح لجريدة "الصباح نيوز" إن الهئية لا ترى مانعا في إجراء حوار تلفزيوني مع المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي في السجن."

وأضاف المتحدث "الهيئة موقفها واضح وأعلنته في الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، ألا وهو الحرص على تدعيم مبدا تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، يبقى بالنسبة للقوي فالكلمة الفصل هي للقضاء وليس للهيئة."