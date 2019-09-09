الكرملين: لا تأثير لتغيير الفالح على علاقاتنا مع المملكة









اسماء السيد - نصر المجالي: أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن مغادرة وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، لن تؤثر على إرادة موسكو والرياض في التعاون المتبادل.

وقال بيسكوف، للصحافيين، اليوم الاثنين: "من غير المرجح أن يؤثر رحيل وزير فرديّ على الإرادة السياسية العامة لموسكو والرياض بشأن استمرار وتطوير الشراكات متعددة الجوانب والعلاقات متبادلة المنفعة".

وأضاف: "سوف تستمر هذه العلاقات، بما في ذلك في مجال التعاون في أسواق الطاقة الدولية".

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وذكر بيسكوف أيضا أنه "تتم حاليا التحضيرات لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية". وتابع: "وسنبلغكم بهذه الزيارة لاحقا. ونأمل بأن تكون هذه الزيارة ناجحة".

وكان أمر ملكي سعودي صدر يوم امس الأول السبت بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود في منصب وزير الطاقة، بدلا من خالد الفالح الذي كان يشغل هذا المنصب منذ عام 2016.

كما تم إعفاء وزير الطاقة، خالد الفالح، من مهام رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" النفطية. حيث حل مكانه ياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة.

وقالت مصادر خبيرة، بأن تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة "أرامكو" وفصل الشركة عن وزارة الطاقة السعودية، يهدفان لتفادي أي تضارب للمصالح في سياق استعدادات الشركة للاكتتاب العام الأولي.