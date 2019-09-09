دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة روسيا تتهم جوجل وفيس بوك بانتهاك قوانين الإعلانات السياسية خلال الانتخابات

تعود روسيا لاتهام جوجل ونظيرتها فيس بوك اللتان تسيطران على معظم سوق الإعلانات بالعالم بانتهاك قوانين الإعلانات السياسية في روسيا.

اتهتم الهيئة الفيدرالية المنظمة للتقنية والاتصالات في روسيا ” Roskomnadzor” كل من فيس بوك وجوجل بانتهاك القوانين الخاصة بعرض الإعلانات السياسية في البلاد خلال الفترة الحالية، حيث تحظر البلد عرض أي إعلانات متعلقة بالمسائل السياسية خلال فترة الانتخابات، لكن على ما يبدو أن الإعلانات ظهرت على منصات الشركتين خلال يوم الانتخابات المحلية والتي وقعت بالأمس.

كانت روسيا قد حذرت جميع المنصات وشبكات التواصل الاجتماعي في 6 سبتمبر من عرض أي إعلانات سياسية في وقت الانتخابات.

لكن كما يظهر، فإن جوجل وفيس بوك أظهرتا إعلانات سياسية في 8 سبتمبر – أي الوقت المحدد للانتخابات وعلى مختلف منصاتهما.

ولم تتحدث الهيئة الفيدرالية لتنظيم التقنية والاتصالات كثيرًا، لكنها قالت بأن هذا التصرف من الشركتين غير مقبول على الإطلاق.

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وبعد تنبيهها بوجود إعلانات سياسية، قررت جوجل حذف جميع الإعلانات المتعلقة بالمسألة عن منصاتها مثل يوتيوب ومحركات البحث بسرعة احترامًا للقوانين المعمول بها في البلاد على حد قولها، فيما لم تُعلن فيس بوك عن الخطوة التي اتخذتها بهذا الشأن.

ربما يكون هذا الاتهام بمثابة التحذير للشركات الأمريكية، لكن مع ذلك من المستبعد فرض أي عقوبات عليها.

المصدر:

Roskomnadzor

التدوينة روسيا تتهم جوجل وفيس بوك بانتهاك قوانين الإعلانات السياسية خلال الانتخابات ظهرت أولاً على عالم التقنية.