راغب علامة يهاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters المطرب اللبناني راغب علامةراغب علامة يهاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

هاجم المطرب اللبناني، راغب علامة، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي حاول استغلال أغنيته للهجوم على "حزب الله" اللبناني.

وعلق علامة عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه إسرائيل وعملاؤها من فظائع يوميا في لبنان وفلسطين وسوريا، منوها بأن إسرائيل لن تنجح في استدراج لبنان.

ونشر أدرعي صباح اليوم الاثنين، تغريدة، استغل فيها أغنية للمطرب اللبناني راغب علامة "طار البلد"، التي ينتقد فيها سياسات الحكومة اللبنانية وصراعات الساسة في البلاد.

المصدر: وكالات

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