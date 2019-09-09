راغب علامة يهاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

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هاجم المطرب اللبناني، راغب علامة، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي حاول استغلال أغنيته للهجوم على "حزب الله" اللبناني.
وعلق علامة عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه إسرائيل وعملاؤها من فظائع يوميا في لبنان وفلسطين وسوريا، منوها بأن إسرائيل لن تنجح في استدراج لبنان.
ونشر أدرعي صباح اليوم الاثنين، تغريدة، استغل فيها أغنية للمطرب اللبناني راغب علامة "طار البلد"، التي ينتقد فيها سياسات الحكومة اللبنانية وصراعات الساسة في البلاد.
المصدر: وكالات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.