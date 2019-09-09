مصر.. وزارة المالية توضح حقيقة "الضرائب الجديدة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-social media وزير المالية المصري محمد معيط

وقال الوزير محمد معيط على هامش مؤتمر "يورومني" المنعقد في مصر، إنه "لا صحة لاتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الرواتب".

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كما أوضح أن "كل ما يتردد عن الاتجاه لفرض ضرائب جديدة على فواتير استهلاك الكهرباء، سواء للمنازل أو المصانع، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

وطالب معيط وسائل الإعلام المختلفة بـ"التصدي للشائعات".