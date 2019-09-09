إسرائيل: ميليشيات إيرانية تستهدفنا بقذائف صاروخية من مشارف دمشق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن ميليشيات إيرانية بقيادة فيلق القدس حاولت إطلاق قذائف صاروخية على الأراضي الإسرائيلية من مشارف دمشق، إلا أنها فشلت، حسبما أفادت قناة "العربية". وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق فاشل لعدد من القذائف الصاروخية من سوريا صباح اليوم.

وفي المقابل، أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها حدود لبنان الجنوبية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن القذائف الصاروخية لم تعبر إلى داخل إسرائيل، مشيراً إلى أن "القذائف الصاروخية أطلقها عناصر في الميليشيات الشيعية بقيادة فيلق القدس الإيراني من مشارف دمشق".

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واعتبر الجيش الإسرائيلي النظام السوري مسؤولاً عن كل عملية تنطلق من أراضيه. وفي هذا الصدد، حذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي دمشق على "تويتر" قائلا أنه "سيدفع ثمناً باهظاً على سماحه للإيرانيين وللميليشيات الشيعية العمل من داخل أراضيه حيث يغض طرفه، ويتعاون معها".

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مقدم من يورونيوز