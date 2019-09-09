اخبار الخليج

الجيش اليمنى يتصدى لهجوم حوثى شرقى الحديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يتصدى لهجوم حوثى شرقى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 أحبطت قوات الجيش اليمني اليوم الإثنين، هجوما لميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة غربي البلاد.

Advertisements

 

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التقدم تجاه مواقع الجيش اليمني في شارع الخمسين شرقي مدينة الحديدة، مشيرا إلي أن قوات الجيش تصدت لهجوم الميليشيا وأفشلته بعد تكبيد الميليشيا خسائر في الأفراد. 

وتواصل مليشيا الحوثي خروقاتها في محافظة الحديدة، وتستهدف مواقع الجيش في الوقت الذي تتمسك فيه قوات الجيش بالهدنة الأممية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمنى يتصدى لهجوم حوثى شرقى الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا