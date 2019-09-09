شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يتصدى لهجوم حوثى شرقى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أحبطت قوات الجيش اليمني اليوم الإثنين، هجوما لميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة غربي البلاد.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التقدم تجاه مواقع الجيش اليمني في شارع الخمسين شرقي مدينة الحديدة، مشيرا إلي أن قوات الجيش تصدت لهجوم الميليشيا وأفشلته بعد تكبيد الميليشيا خسائر في الأفراد.
وتواصل مليشيا الحوثي خروقاتها في محافظة الحديدة، وتستهدف مواقع الجيش في الوقت الذي تتمسك فيه قوات الجيش بالهدنة الأممية.
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