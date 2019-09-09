شكرا لقرائتكم خبر عن تونس : الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدى بوزيد تنهى استعداداتها للحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بوجمعة مشى رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد، إنه تم اليوم إنهاء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك بعد تسلم مختلف المواد الانتخابية من حبر انتخابي وأوراق الاقتراع والسجلات الانتخابية، وفقا لصحيفة الشروق التونسية.

وأشار بوجمعة إلى أن كل المعدات تم ترتيبها لإرسالها إلى مراكز الاقتراع في الوقت المحدد، وذلك بالتنسيق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وأضاف بوجمعة، أنه يتواصل حاليا تكوين رؤساء وأعضاء مراكز الاقتراع بعد الإعلان عن أسمائهم، مشيرا إلى أنه تم انتداب 3 آلاف عون بالإضافة الى 70 مراقب تابعين للهيئة الفرعية للانتخابات.

وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، أوضح أن مراقبي الهيئة لم يسجلوا مخالفات تذكر، لافتا إلى احترام مختلف المترشحين لقوانين وضوابط الحملة الانتخابية، فضلا عن حرص كل الأطراف المتداخلة على إنجاح هذه المحطة الانتخابية.