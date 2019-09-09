شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 معلومات عن الأمير الراحل فيصل بن فهد رئيس اتحاد الكرة السعودى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشارى بن جلوى آل سعود، وسيصلى عليه بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبد الله، بسكتة قلبية مفاجئة . ”الخليج 365” تنشر أبرز 5 معلومات عن الأمير فيصل بن فهد: ـ الأمير فيصل هو نجل الأمير فهد بن مشارى الأمير السابق لمنطقة القصيم، والذى اصطحبه الملك عبد العزيز فى توحيد المملكة خاصة الحجاز. Advertisements ـ تقلد عدة مناصب أبرزها رئيس الاتحاد العربى السعودى لرياضة كرة القدم. ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ورئاسة الاتحاد السعودى لرياضة المعوقين. ـ عام 1403هـ عُين الأمير فيصل بن فهد فى منصب رئيس عام لرعاية الشبان. ـ ولد فيصل بن فهد فى الرياض وهو من مواليد عام 1365 هجرية 1946 ميلادى.

ـ تلقى تعليمه بمدارس الرياض الحديثة، وأنهى تعليمه الجامعى عام 1970 م. ـ تولى الأمير فيصل منصب نائب الرئيس العام لرعاية الشباب فى عام 1391هـ .

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