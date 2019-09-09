شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية كشافة الإمارات تشارك في المؤتمر الكشفي العربي بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك جمعية كشافة الإمارات في فعاليات المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 المنعقد حاليا في شرم الشيخ وتنظمه المنظمة الكشفية العربية والعالمية، ويستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بجمهورية مصر العربية و يستمر حتى 12 سبتمبر الجاري.

و فاز سعادة الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات بعضوية في اللجنة الكشفية العربية2019-2023، وهي اللجنة المنتخبة من المؤتمر الكشفي العربي لرعاية مصالح الحركة الكشفية بالوطن العربي.

و يناقش المؤتمر الذي افتتح في 6 سبتمر الجاري و يقام تحت شعار " تنمية واستدامه " عددا من المواضيع من بينها استراتيجية الحركة الكشفية للسنوات الثلاث القادمة ، وإنجازات الإقليم الكشفي العربي من نوفمبر 2016 حتى أغسطس 2019 ..كما يشمل حلقات عمل حول مسارات الخطة الاستراتيجية في مجالات تجديد الكشفية ودعم الجمعيات واستضافة الأحداث الكشفية العربية والعالمية.

كما يشهد المؤتمر احتفالية لتكريم قادة الحركة الكشفية الذين أدوا أدوارا مهمة في خدمة وتطوير الحركة الكشفية ومنحهم قلادة الكشاف العربي ووسام الهدهد للتفوق الكشفي.