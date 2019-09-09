شكرا لقرائتكم خبر عن دبى الخامسة عالمياً للوجهات المفضلة على "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت دبى، أكثر من 79 مليون هاشتاج، على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لتحل فى المرتبة الخامسة عالمياً ضمن وجهات الإجازات الأكثر تداولاً على الموقع خلال صيف 2019، وفقاً لبحث أجراه ويجو، محرك البحث المتخصص فى السفر والعطلات، لمعرفة توجهات جيل الألفية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعى على خياراتهم.

و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، يفضل أكثر من 41 % من الأشخاص الذين لا تزيد أعمارهم عن 33 عاماً، اختيار وجهات من خلال الصور التى يتم تداولها على إنستجرام.

وتصدرت لندن القائمة بـ 118 مليون هاشتاج، وباريس101 مليون هاشتاج، ونيس الفرنسية 87 مليون هاشتاج، ونيويورك 83 مليون هاشتاج.

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وقال المدير العام لشركة ويجو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، مأمون حميدان، إن "إنستجرام تعتبر من أبرز العوامل المؤثرة على عملية اختيار الوجهات السياحية والأنشطة بدءاً من المغامرات وتجارب الوجهات الصحية والطبيعية والبرية، إلى رحلات المدن العصرية، وتجارب الطهو والفن وغيرها الكثير، وتكشف الأبحاث توجهات جيل الألفية نحو تفضيل الإنفاق على السفر أكثر من الأمور الأخرى، إذ تتمحور اهتمامات هذه الشريحة حول الرغبة فى اختبار تجارب متنوعة فى الحياة".

وتبين توجهات عام 2019، رغبة الأشخاص فى فترة العشرينيات من العمر فى السفر، إلى أماكن لالتقاط صور المناظر الطبيعية أو السمات الثقافية الأصيلة، بالإضافة إلى الوجهات التى تقدم تجارب طعام استثنائية، وسلّطت الضوء على أسباب هذه التوجهات، لتحتل دبى المرتبة الأولى بصفتها الوجهة الأكثر تفضيلاً فى مجال تجارب الطعام، إذ تضم 26 % من الهاشتاجات الخاصة بدبى هاشتاج food#.