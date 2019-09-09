شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: العراق من البلدان التى تضم أكبر عدد من المفقودين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، العراق واحدا من البلدان التى تضمّ أكبر عدد من المفقودين.

وأشارت اللجنة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص فى العراق لا يزالون إلى اليوم، مجهولى المصير، مشددة على أن العراق واحد من البلدان التى تضمّ أكبر عدد من المفقودين.

وأوضح البيان، أن اللجنة تمكنت من تحديد مصير 1500 مفقود على مستوى محافظات العراق بدءا من 2018، وحتى منتصف العام الحالى 2019.