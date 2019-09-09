شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى سوريا يطالب السوريين بحرق الدولار ويصف المتعاملين به بالخونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفتى الدكتور أحمد بدر الدين حسون مفتى الجمهورية السورية، بحرمة التعامل بالدولار لتأثيره على الليرة السورية.

وقال المفتى العام لسوريا عبر تغريده له بتويتر: "التعامل بالقطع الأجنبى فى هذا التوقيت محرم وهو بحكم الخيانة لله وللوطن ، فعندما ترى الدولار يحارب ليرتك ، فعليك حينها ان تحرق الدولار و تنتصر لليرتك و لوطنك".

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وكما قلنا لن تركع أمة قائدها أسد .. نقول لن تهوي ليرة مرسوم عليها أسد.



