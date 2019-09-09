دبى تستضيف مؤتمر" آيكوميا" الدولي للمراسي في خريف 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف دبي مؤتمر" آيكوميا" الدولي للمراسي أول تجمع من نوعه في الشرق الأوسط للمجلس العالمي لجمعيات الصناعات البحرية والمقرر عقده في خريف 2020، ليؤكد على مكانة الدولة باعتبارها السوق الأكثر حيوية لهذه الصناعة في الشرق الأوسط ، حيث تحتضن 35 مرسى، 15 منها تنتشر على طول سواحل دبي وواجهاتها البحرية.
ورحب محمد المعلم المدير التنفيذي، ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والتي تضم تحت محفظتها ميناء راشد ، حيث يقع مقر مراسي "بي آند أو"، بنجاح دبي في استضافة حدث آيكوميا المرموق ، باعتباره تقديراً للأهمية المتزايدة لصناعة القوارب واليخوت في دبي ودولة الإمارات.
من المقرر أن يتناول المؤتمر آخر التطورات في مجال منتجات وتكنولوجيا المراسي .
و أعرب محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة مراسي "بي آند أو" ورئيس "راسينا" المنصة التي تجمع مراسي دبي تحت مظلة سلطة مدينة دبي الملاحية عن فخره بالحصول على شرف استضافة مؤتمر آيكوميا الدولي للمراسي..مؤكدا على أنها فرصة مثالية لمجتمع المراسي في الإمارات .
وأضاف أن اجتماع قادة وشركات صناعة اليخوت والقوارب الترفيهية في العالم في دبي، سيفيد بلا شك قطاع المراسي المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي بلغت قيمته نحو 1.5 مليار دولار العام الماضي.
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