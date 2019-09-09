شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تستضيف مؤتمر" آيكوميا" الدولي للمراسي في خريف 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف دبي مؤتمر" آيكوميا" الدولي للمراسي أول تجمع من نوعه في الشرق الأوسط للمجلس العالمي لجمعيات الصناعات البحرية والمقرر عقده في خريف 2020، ليؤكد على مكانة الدولة باعتبارها السوق الأكثر حيوية لهذه الصناعة في الشرق الأوسط ، حيث تحتضن 35 مرسى، 15 منها تنتشر على طول سواحل دبي وواجهاتها البحرية.

ورحب محمد المعلم المدير التنفيذي، ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والتي تضم تحت محفظتها ميناء راشد ، حيث يقع مقر مراسي "بي آند أو"، بنجاح دبي في استضافة حدث آيكوميا المرموق ، باعتباره تقديراً للأهمية المتزايدة لصناعة القوارب واليخوت في دبي ودولة الإمارات.