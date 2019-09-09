شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستعرض مع الطاهر سيالة دور الجامعة العربية فى تسوية الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، مع محمد الطاهر سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطنى الليبية، آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية فى ليبيا ودور الجامعة فى تسوية الأزمة فى البلاد.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن أبو الغيط عرض فى هذا الصدد للجهد الذى يقوم به فى سبيل نزع فتيل الأزمة الراهنة التى تمر بها ليبيا وتشجيع الأشقاء الليبيين على العودة إلى مسار التسوية السياسية الشاملة للوضع فى البلاد، وذلك عبر الخفض الفورى للتصعيد العسكرى والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار حول العاصمة طرابلس بما يكفل إيقاف القتال، الذى دخل الآن فى شهره الخامس، والانخراط مجدداً فى العملية السياسية التى ترعاها الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الأممى غسان سلامة.

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وقال المصدر إن أبو الغيط استعرض أيضاً مع الوزير سيالة مجمل القضايا والبنود المعروضة على أجندة اجتماع مجلس الجامعة الذى سيعقد على المستوى الوزارى غدا الثلاثاء، والحاجة إلى تضافر الجهود العربية للوقوف مع دولة ليبيا والتوافق على رؤية موحدة لمساندة الليبيين فى التوصل لتسوية متكاملة للوضع فى البلاد بأبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.